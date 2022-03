4 min

Flatterulmen begründen den Dillenburger "Zukunftswald"

Am Samstag wird die Pflanzaktion in Frohnhausen fortgesetzt. Freiwillige Helfer forsten an anderen Orten des Dillgebiets den Wald auf. Ein Überblick über die Aktionen.

