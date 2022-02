"Flecky" und "Findus" suchen Familienanschluss

Sucht ein neues Zuhause: Zwergkaninchen "Flecky". Foto: Katrin Weber

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG - Seit wenigen Tagen werden "Flecky" und "Findus" im Tierheim in Dillenburg betreut. Für die Vierbeiner sucht die Tierheimleitung nun ein Zuhause.

"Flecky" ist ein ein Jahr altes Zwergkaninchen. Das Böckchen ist kastriert und entpuppt sich im Tierheim als sehr bewegungsfreudig.

"Flecky" liebt es, in seinem Gehege in den Spänen zu "buddeln". Daher sollte das langlöffelige Kaninchen viel Platz in seinem neuen Zuhause haben. Menschen gegenüber ist der Vierbeiner aufgeschlossen und sehr freundlich. Auch mit Artgenossen und mit Meerschweinchen kommt das Böckchen gut zurecht.

Ein Schmusekater ist "Findus". Der zehn Jahre alte Stubentiger ist ein Fundtier aus Breitscheid. Allerdings ist der Tierheimleitung mittlerweile bekannt, dass "Findus"wohl in Donsbach versorgt wurde, weil seine Besitzerin weggezogen ist und ihn zurückgelassen hat, berichtet Tierheimleiterin Christine Nickel.

Fotos Sucht ein neues Zuhause: Zwergkaninchen "Flecky". Foto: Katrin Weber Wartet im Tierheim auf Vermittlung: Fundkater "Findus". Foto: Katrin Weber 2

"Findus"braucht Freigang und Streicheleinheiten

Seine neue Familie sollte dem bildschönen Kater Freigang ermöglichen. Streicheleinheiten genießt "Findus" ausgiebig.

Interessenten sollten vor einem Besuch im Tierheim unbedingt einen Termin vereinbaren. Die Einrichtung im Dillfeld hat keine regelmäßigen Öffnungszeiten. Zu erreichen sind die Mitarbeiter dort unter Telefon 0 27 71-3 22 22.