Fleischer-Innungen Lahn-Dill und Gießen schließen sich zusammen

SCHÖFFENGRUND-NIEDERQUEMBACH - Schöffengrund-Niederquembach"Es ist der richtige Schritt." Diese Überzeugung einigte alle Beteiligten der Gründungsversammlung der neuen Fleischer-Innung Mittelhessen-West, die sich in Niederquembach zusammengefunden hatten. Das waren Vertreter der Fleischerinnungen Lahn-Dill und Gießen, Sebastian Hoffmanns, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft (KH) Lahn-Dill, Björn Hendrischke, Hauptgeschäftsführer der KH Gießen, Landesinnungsmeister Eckart Neun vom Fleischerverband Hessen und Andreas Groß, Kreishandwerksmeister Lahn-Dill. Die neue Innung, der zwischen Haiger und Hungen 35 Mitgliedsbetriebe angehören, geht offiziell am 1. Januar 2022 an den Start.

Die Entwicklung hin zu größeren und damit auch schlagkräftigeren und einflussreicheren Einheiten liegt ganz im Sinne des Landesinnungsverbandes, bekräftigte Landesinnungsmeister Neun.

Die beiden Geschäftsführer Hendrischke und Hoffmanns - Letzterer wird Geschäftsführer der neuen Fleischerinnung Mittelhessen-West - erklärten, die Fusionsgespräche seien von großem Vertrauen geprägt gewesen. Und weitere Fusionen mit benachbarten Fleischerinnungen seien ausdrücklich erwünscht.

Der Gießener Innungsobermeister Carlos Zach-Zach nannte das Zusammengehen eine "richtungsweisende Entscheidung im Hinblick auf die künftige Innungsarbeit sowie die Interessenvertretung unseres Berufsstandes" - nicht zuletzt angesichts von Problemen wie fehlende Nachfolge oder Betriebsübergaben. Bettina Hardtert (Hüttenberg), kommissarische Innungsobermeisterin Lahn-Dill, zeigt sich erfreut über die vergleichsweise große Zahl junger Kollegen, die bereits seien, "sich den Hut aufzusetzen". Sie verknüpfte damit ihre Hoffnung, "dass auch die Alten mitziehen".

Der 36 Jahre alte Niederquembacher Fleischermeister Jan Zimmermann wurde für vier Jahren zum Obermeister der neuen Innung Mittelhessen-West gewählt. Stellvertretende Obermeister sind Frank Göbel (Ballersbach) und Carlos Zach-Zach (Gießen). Als Beisitzer komplettieren Christian Götz (Braunfels-Altenkirchen), Jörg Giersbach (Steinbrücken) und Esther Schnaut (Wißmar) den Innungsvorstand.