Flüchtlinge können sich im Lahn-Dill-Kreis unkompliziert impfen lassen

WETZLAR/DILLENBURG/HERBORN - Menschen, die aktuell aus Krisenregionen kommen und Zuflucht im Lahn-Dill-Kreis gefunden haben, können sich dort auch gegen das Coronavirus impfen lassen. Diejenigen, die in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes Hessen unterkommen, bekommen dort ein Impfangebot. Die Menschen, die im Ankunftszentrum Lahn-Dill-Kreis in der Kestnerschule in Wetzlar untergebracht sind und noch kein Impfangebot erhalten oder angenommen haben, werden dort noch einmal auf die Möglichkeit der Schutzimpfung hingewiesen.

Menschen aus der Ukraine, die nach ihrer Ankunft im Lahn-Dill-Kreis privat aufgenommen wurden, können das Impfangebot des Landkreises nutzen. Sowohl in den Impfambulanzen in Wetzlar und Herborn als auch bei den Terminen der mobilen Impfteams können sie sich mit einem der zur Verfügung stehenden Impfstoffe impfen lassen. Sie müssen dafür lediglich ihren ukrainischen Pass und gegebenenfalls ihren Impfausweis mitbringen.

Nur der ukrainische

Pass ist erforderlich

Außerdem werden sie gebeten, die Adresse anzugeben, wo sie aktuell wohnen. In einem Aufklärungsgespräch fragt der Arzt ab, ob der oder die Impfwilligen bereits mit dem Impfstoff Sputnik V geimpft wurde, der in der EU nicht zugelassen ist, beziehungsweise wann die letzte Impfung mit einem anderen Impfstoff gegen das Coronavirus war.