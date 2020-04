Frau angefahren und dann abgehauen

In Manderbach hat der Außenspiegel eines vorbeifahrenden Autos eine Fußgängerin gestreift und verletzt. Symbolfoto: Peter Cornelius

Dillenburg-Manderbach (red). Zwischen 23.30 und 23.45 Uhr am Samstag ist in Manderbach eine Fußgängerin in der Bodenstraße auf dem Bürgersteig vom Außenspiegel eines vorbeifahrenden Autos gestreift und so zu Fall gebracht worden. Statt sich um die Frau zu kümmern, gab der Unfallverursacher Gas und flüchtete in Richtung Hauptstraße. Die Frau zog sich eine Schürfwunde und Prellungen zu. Sie glaubt, dass es sich um einen dunklen Pkw gehandelt habe. Die Polizei hofft nun auf Augenzeugen des Unfalls und bittet unter Telefon 0 27 71-90 70 um Hinweise.