Frauen trainieren in Dillenburg für den deutschen Alltag

"Alltagstrainer": Der Kurs richtet sich an Frauen, die erlernen möchten, wie sie organisatorische Aufgaben am besten bewältigen können.

DILLENBURG - Kontakt mit Behörden aufnehmen, das eigene Anliegen schildern und erfolgreich umsetzen - dies fällt manchmal selbst Muttersprachlern schwer. Hier soll das Dillenburger Angebot "Alltagstrainer" des Caritasverbandes Wetzlar/Lahn-Dill-Eder helfen.

Das Ziel: Frauen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, in Abläufen, Vokabeln und realen Situationen zu schulen und so den Umgang mit Ämtern und alltäglichen organisatorischen Aufgaben zu erleichtern. "Nach der ersten Runde 2021 waren die Resonanz und die Nachfrage so groß, dass wir froh sind, auch 2022 einen neuen Kurs anbieten zu können", sagt Linda Heising, die Leiterin des Projekts, das nun wieder startet.

Ab Sprachniveau A1 (GER) können alle teilnehmen, die ihren Alltag selbstständiger managen, alltägliche sprachliche und organisatorische Herausforderungen aus eigener Kraft lösen und ihre Erfahrungen und Tipps mit anderen teilen möchten.

Zwölf Kurseinheiten,

verteilt auf sechs Monate

In kleinen Gruppen werden mit Unterstützung durch Dolmetscher spezifische Vokabeln wie etwa "Überweisung", "Nachmittagsbetreuung" oder "Stützunterricht" erlernt und reale Situationen des Alltags durchgespielt. Zusätzlich gibt es Tipps, wie man an Informationen wie etwa Öffnungszeiten, Fristen und Zuständigkeiten gelangen kann.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, an bestimmten Terminen Personen vom Fach wie beispielsweise Ansprechpartner aus dem Jobcenter persönlich zu befragen.

Der kostenfreie "Alltagstrainer" findet im Kleidertreff Dillenburg, Hüttenplatz 16, statt. Er ist auf zwölf Einheiten und über sechs Monate hinweg angelegt. Weitere Informationen und Möglichkeiten zur Anmeldung gibt es bei Linda Heising, Telefon: 0 27 71-83 19 12 oder 01 51-21 13 64 03, oder via E-Mail an l.heising@caritas-wetzlar-lde.de.