Freigänger "Balou" und "Peppino" suchen ein Zuhause

DILLENBURG - Zwei Notfälle stehen in dieser Woche beim Tierheim Dillenburg auf der Vermittlungsliste: Die Kater "Balou" und "Peppino" brauchen dringend ein Zuhause. Sie sind im Tierheim unglücklich.

"Balou" muss in der Einrichtung im Dillfeld in einem Einzelzimmer gehalten werden. Der Grund: Er ist Einzelgänger und findet Artgenossen nicht sehr sympathisch. Der Kater liebt seine Freiheit - und Freigang. Umso schlimmer ist es für ihn, im Tierheim nicht raus zu dürfen. Deshalb wird für ihn dringend ein Zuhause gesucht. "Balou" ist acht Jahre alt und seit dem 30. Juli in dem Tierasyl im Dillfeld untergebracht. Er ist freundlich und gesundheitlich fit.

Schwer verletzt kam "Peppino" am 25. August ins Tierheim. Der geschätzt drei Jahre alte Kater hatte ein gebrochenes Bein. Im Tierheim hat er sich gut erholt und turnt munter durch den Katzenraum. Der Stubentiger ist sehr freundlich und Menschen sehr zugewandt. Er liebt es, gestreichelt zu werden. Auch er ist Freigänger, soll aber nur an Tierfreunde vermittelt werden, die in einer ruhigen Gegend wohnen. Tierheimleiterin Christine Nickel vermutet, dass er mit anderen Katzen gut zusammenleben kann. Im Katzenhaus jedenfalls komme er mit Artgenossen sehr gut aus.

