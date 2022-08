Freiwilligenzentrum Mittelhessen wirbt für Intranet

Das Freiwilligenzentrum Mittelhessen ist ein eingetragener Verein. Foto: Freiwilligenzentrum Mittelhessen

WETZLAR - Vorstandssitzungen organisieren, Termine planen, die Mitgliederversammlung vorbereiten oder anstehende Satzungsänderungen abstimmen: All das ist für die Verantwortlichen in Vereinen mit aufwendiger Abstimmung per Mail oder mittels Messenger-Diensten verbunden. Jetzt können sie diese und viele weitere Aufgaben schneller und effizienter im virtuellen Vereinsbüro erledigen. Dafür wirbt das Freiwilligenzentrum Mittelhessen.

Das Vereinsintranet sei ein geschützter Raum, um mit anderen Vereinsmitgliedern zusammenzuarbeiten, Informationen auszutauschen und dabei gleichzeitig noch einen Blick über den Tellerrand zu werfen. Es sei intuitiv zu bedienen, kostenfrei und datenschutzkonform. Bereitgestellt werde die Plattform vom Freiwilligenzentrum Mittelhessen.

Alle Vereine und nicht kommerzielle Initiativen aus dem Lahn-Dill-Kreis können sich registrieren und das Vereinsintranet kostenfrei nutzen. Das Team des Freiwilligenzentrums berät Interessenten und unterstützt sie bei den ersten Schritten zum digitalen Vereinsbüro.