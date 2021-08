Jetzt teilen:

DILLENBURG - Die Friedenskundgebung in Dillenburg soll am Mittwoch, 1. September, nachgeholt werden. Das hat Pfarrer Friedhelm Ackva angekündigt. Ursprünglich war die Kundgebung am 1. Mai geplant. Damals musste sie allerdings coronabedingt ausfallen.

Die Kundgebung findet ab 18 Uhr am Mahnmal im Dillenburger Hofgarten statt und wird veranstaltet vom Bündnis "Dillenburg - Bunt statt braun". Bei der Veranstaltung, die als Anti-Kriegstag stattfindet, will das Bündnis verschiedener Gruppen auch der Situation in Afghanistan gedenken.

Zum Antikriegstag werden am Mahnmal gegen Gewaltherrschaft und Kriege unter anderem Matthias Körner, der Geschäftsführer des DGB Mittelhessen, sowie Pfarrer Dr. Friedhelm Ackva von der evangelischen Kirchengemeinde Dillenburg sprechen. Auch "Fridays for Future" wird vertreten sein. Es geht um eine friedliche und sichere Zukunft in der Welt.

Liedermacherin Nette

steuert die Musik bei

Musikalisch begleitet wird die Kundgebung von der bekannten Liedermacherin und Aktivistin Nette (Annette Rudert).

Dem Bündnis "Dillenburg - Bunt statt braun!" gehören neben der evangelischen und katholischen Kirche verschiedene Parteien und Gewerkschaften, Naturschutzverbände, Weltläden sowie das Diakonische Werk an der Dill und der Caritasverband an.