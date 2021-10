Frontalcrash in Frohnhausen: Zwei Verletzte und viel Stau

Gegen zehn nach sechs Uhr abends ist die Polizei zum Unfall in Frohnhausen alarmiert worden. Symbolfoto: dpa

DILLENBURG-FROHNHAUSEN - Um 18.09 Uhr hat die Meldung die Polizei am frühen Freitagabend erreicht: In Dillenburg-Frohnhausen sind zwei Fahrzeuge auf der zentralen Ortsdurchfahrt zusammengestoßen. In beiden Autos befanden sich zwei Personen. Während die Insassen eines Fahrzeugs unverletzt blieben, mussten beim "Unfallgegner" beide Insassen mit mittleren bis schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Durch die Straßensperrung staute sich der Verkehr rasch. Noch vor 19 Uhr ging der Stau in der Fahrtrichtung aus Wissenbach kommend zurück bis an den Ortsausgang Wissenbach, auf der anderen Seite reihten sich die Autos unfreiwillig bis über den Kreisel am Rewe hinaus stehend ein.