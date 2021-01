Führerscheinlos Auto gefahren

Symbolfoto: dpa

DILLENBURG - Einer Dillenburger Polizeistreife ist am Montagabend ein Opel Zafira merkwürdig vorgekommen, der auf der Bundesstraße B 277 von Haiger in Richtung Dillenburg unterwegs war. Der Fahrer steuerte das Auto mehrfach über die Mittellinie, zudem waren eine Bremsleuchte defekt und zwei der Fahrzeuginsassen offensichtlich nicht angegurtet. Die Beamten hielten den Opel um kurz nach 20 Uhr in der Hindenburgstraße in Dillenburg an. Bei der Kontrolle konnte der 18 Jahre alte Mann am Steuer des Opels weder einen Führerschein noch den Fahrzeugschein vorzeigen. Laut Polizei flüchtete er sich über den Verbleib seines "Lappens" in Ausreden. Eine Überprüfung durch die Polizei ergab, dass der 18-Jährige keinen Führerschein besitzt. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu. Der Halter des Opels muss sich wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Die beiden nicht angegurteten Insassen müssen wegen der Ordnungswidrigkeit 30 Euro bezahlen.