Fünf Covid-19-Fälle in Lebenshilfe-Heim

Das Wohnheim der Lebenshilfe in Niederscheld steht unter Quarantäne, nachdem fünf Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden sind. Foto: Christoph Weber

Dillenburg-Niederscheld (red). Fünf Bewohner des Lebenshilfe-Wohnheims in Niederscheld sind positiv auf das Coronavirus Covid-19 getestet worden. Die Einrichtung für Menschen mit Behinderungen steht seitdem bis auf weiteres unter Quarantäne. Drei Bewohner werden zur Zeit stationär in den Lahn-Dill-Kliniken in Wetzlar behandelt.

"Natürlich ist das eine herausfordernde Situation für uns", sagt Wohnbereichsleiterin Tanja Rockensüß. "Jedoch sind wir glücklicherweise seit Beginn der Pandemie sehr detailliert in unserer Planung vorgegangen und haben Vorkehrungen getroffen. Unser Krisenstab steht in regelmäßigem Austausch, um immer wieder Absprachen zu treffen und kurzfristig reagieren zu können."

Der behandelnde Hausarzt habe eine Beschleunigung der Testergebnisse erreicht, sodass die Lebenshilfe "schnell und in engem Austausch mit dem Kreis-Gesundheitsamt die notwendigen Maßnahmen in die Wege leiten konnte", heißt es in einer Pressemitteilung der Lebenshilfe.

Zugang nur für Mitarbeiter

- und nur in Schutzkleidung

Zu ihrem Schutz stünden nun alle Bewohner unter häuslicher Quarantäne. Lediglich Mitarbeiter hätten Zugang zum Wohnheim - und dies auch nur in Schutzkleidung. Bereits im Vorfeld seien die Lebenshilfe-Mitarbeiter auf den Ernstfall vorbereitet worden und hätten entsprechende Unterweisungen zu Hygienemaßnahmen erhalten. Infizierte und Verdachtsfälle würden innerhalb der Einrichtung isoliert betreut. Darüber hinaus bestehe täglicher Kontakt zum Hausarzt und Gesundheitsamt.

"Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle unseren Mitarbeitern, die mit sehr viel Einsatz alles dafür tun, die von uns betreuten Menschen, von denen viele einer Risikogruppe zuzuordnen sind, bestmöglich zu schützen und zu betreuen", betont Lebenshilfe-Vorstand Oliver Schmitzer. "Ich bin zuversichtlich, dass wir diese besondere Situation gemeinsam bewältigen werden."

Insgesamt 27 Menschen mit Behinderungen leben im Wohnheim. Bereits vor zwei Wochen hatte die Lebenshilfe ihre Werkstätten zum Teil geschlossen. Bis vergangenen Freitag sei in den Werkstätten noch gearbeitet worden, allerdings ausschließlich in Gruppen, die ohnehin in den Wohnheimen miteinander leben, teilte Schmitzer auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Auch seien vor zwei Wochen eine Vielzahl von Betreuungsangeboten ausgesetzt und die Außenkontakte der stationären Wohnheime auf ein Minimum reduziert worden.