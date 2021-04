Fünf Jahrzehnte rund ums Wohnen

50 Jahre Jäckel-Immobilen (v.l.): Anja Jäckel, Otto Jäckel, Jacqueline Varchulik und Rita Jäckel freuen sich über das runde Jubiläum ihres Familienbetriebs in Dillenburg. Foto: Jäckel-Immobilien Dillenburg

DILLENBURG - Das Dillenburger Unternehmen Jäckel-Immobilien feiert sein 50-jähriges Bestehen. In der Nachfolge des elterlichen Hoch- und Tiefbauunternehmens Otto Jäckel in Dillenburg gründete Udo Jäckel am 15. April 1971 in seiner Heimatstadt sein erstes Immobilienbüro. 1973 folgte die Eröffnung der Büros in Gießen und Hagen, 1978 in Hartenrod.

Tatkräftig unterstützt beim Aufbau der Betriebe wurde Jäckel von seiner Mutter Hildegard Kirschner sowie weiteren Verwandten und Mitarbeitern. Der Leiter der Buchhaltung war bis zu seinem Tod 2019 Alfred Kaiser.

Die Firma betreibt auch internationale Geschäfte

Im Mittelpunkt der Tätigkeit stehen der Nachweis und die Vermittlung von Objekten aus öffentlichem, gewerblichem und privatem Besitz sowie aus Konkursmassen und Zwangsversteigerungen im In- und Ausland. Auch der Entwurf der Kaufverträge und die Begleitung beim notariellen Abschluss der Kaufverträge gehören zum Service. Bei Bedarf werden den Käufern oder Mietern zudem Finanzierungen über Banken, Versicherungen und Bausparkassen angeboten.

Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Abwendung von Zwangsversteigerungen durch entsprechende Verhandlungen mit den Gläubigern und dem vor der Versteigerung stattfindenden freiwilligen Verkauf durch den Eigentümer.

Hauptbetätigungsländer waren neben Deutschland bisher Spanien, Österreich, Italien, Schweiz, Frankreich, Ungarn und die Türkei. Mit Immobilienfirmen in Griechenland bestehen neue Kontakte. Weitere Erwerbsmöglichkeiten für Immobilien wurden in Mexiko und in den USA geschaffen.

Weiter ausgedehnt wurden auch die Dienstleistungsangebote in den Bereichen Betriebs- und Haushaltsauflösung und Baustellenbetreuung mit entsprechenden Fahrzeugen.

Rita Jäckel wird in der Firmenführung von ihrer Tochter Jacqueline Varchulik und ihrem Sohn Otto C. E. Jäckel unterstützt.

Engagiert in der Obdachlosenhilfe

Sozial ist die Familie Jäckel besonders in der Hilfe für sozial Bedürftige sowie in der Obdachlosenhilfe und Wiedereingliederung von Obdachlosen in das Berufsleben tätig.

Die coronabedingt ausgefallene Feier zum 50-jährigen Firmenbestehen mit langjährigen Freunden und Mitarbeitern soll so bald wie möglich nachgeholt werden.