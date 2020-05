Für 12 000 Euro Zubehör aus Autos in Frohnhausen ausgebaut

Symbolfoto: VRM

Dillenburg (red). Unbekannte haben in Frohnhausen aus zwei in der Straße Auf der Langaar abgestellten Autos Zubehörteile im Wert von über 12 000 Euro gestohlen. Die Täter montierten laut Polizei zwischen 3.15 und 3.45 Uhr aus zwei BMW, die auf dem Gelände eines Autohauses standen, Lenkräder, Airbags, Scheinwerfer und Frontscheibenkameras aus. Die Polizei schätzt den gesamten Schaden auf etwa 20 000 Euro. Hinweise erbittet die Polizei in Dillenburg unter 0 27 71-90 70.