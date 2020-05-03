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Sonntag, 03.05.2020 - 20:00
3 min

Für eine Ladung Äther mit dem DKW nach Wiesbaden

Im Stadtkrankenhaus in Dillenburg war nach Kriegsende Improvisation gefragt. So gab es im Tausch Rauschgift für die Reparatur von Matratzen. Im Garten wurden Schweine gehalten.

Von Hannelore Benz
Das Dillenburger Stadtkrankenhaus nach dem Zweiten Weltkrieg: Vor 75 Jahren lag das damals überschaubare Gebäude noch einsam am Stadtrand. Archivfoto: Dill-Zeitung

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