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Freitag, 17.07.2020 - 12:11
3 min

Gab es nun Schläge oder doch nicht?

Wegen einer falschen Verdächtigung muss ein 40 Jahre alter Kurierfahrer 40 Tagessätze zu je 25 Euro bezahlen. Mit dieser Einigung endete ein Prozess am Dillenburger Amtsgericht.

Von Hannelore Benz
Gab es im Büro eines Reifenhändlers nun Prügel oder nicht? Um diese Frage ging es in einem Verfahren am Amtsgericht in Dillenburg. Archivfoto: Reimund Schwarz

Gab es im Büro eines Reifenhändlers nun Prügel oder nicht? Um diese Frage ging es in einem Verfahren am Amtsgericht in Dillenburg. Archivfoto: Reimund Schwarz

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