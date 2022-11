Geburtshilfe Dillenburg: Nicht alle Karten auf dem Tisch

Reporter Jörgen Linker kommentiert zum Aus der Geburtshilfe in Dillenburg. (© Swen Pförtner/dpa)

Die Lahn-Dill-Kliniken gehören dem Lahn-Dill-Kreis. Dem Staat, also letztlich uns Bürgern im Kreis. Die Schließung der Geburtshilfe in Dillenburg hat die Geschäftsführung entschieden. Darüber steht aber ein Aufsichtsrat, besetzt vor allem mit Kreispolitikern wie dem Landrat, aber auch Kreistagsabgeordneten, darüber hinaus mit Arbeitnehmervertretern.

Hätte die Kreispolitik die Entscheidung verhindern können? Theoretisch ja. Die Vertreter im Aufsichtsrat hätten sich querstellen und fordern können: Die Geburtshilfe in Dillenburg wird fortgeführt, so wie bisher. Und bis ein Belegarzt in anderthalb Jahren aufhört, hätte man noch mehr Zeit, einen Nachfolger zu finden. Und die geringe Wahrscheinlichkeit einer Überschreitung der 20-Minuten-Frist zwischen Entscheidung für Notfall-Kaiserschnitt und Entbindung sei einem das finanzielle Risiko in einem Schadensfall wert. Und das Risiko eines Gesundheitsschadens bei der geringen Wahrscheinlichkeit einer Frist-Überschreitung nehme man in Kauf, weil die Wahrscheinlichkeit von gesundheitlichen Schäden bei künftig vielleicht 40-minütigen Anfahrten zu Geburtskliniken häufiger eintreten werde und größer sei. So hätte Politik theoretisch die Verantwortung übernehmen und argumentieren können. Hätten die Politiker dafür die Rückendeckung der Bevölkerung gehabt? Auch noch in ein paar Jahren, wenn vielleicht mal ein Kind gestorben wäre, weil in einem Notfall die Entbindung erst nach 30 Minuten erfolgte, da ein Belegarzt auf dem Weg zur Dillenburger Klinik wegen eines Unfalls auf der Strecke zu spät kam?

Noch eine theoretische Frage: Wäre den Lahn-Dill-Kliniken unter diesen Voraussetzungen die Versicherung für die Geburtshilfe abgesprungen, hätten sie eine neue gefunden? Und: Ist die 20-Minuten-Frist überhaupt verbindlich?

Sehr viel „theoretisch“, sehr viel „wenn“. Aber eben auch viele Fragen, die von der Kreispolitik nicht öffentlich geklärt wurden. Die Kreispolitik hätte Transparenz schaffen können. Aber sie hat lediglich eine Seite angehört, die Klinik-Geschäftsführung. Diese konnte in einer Ausschuss-Sondersitzung potenzielle Szenarien eines Weiterbetriebs sowie ihre Sicht der Chronologie des Scheiterns schildern. Betroffenen in der Klinik, wie Kinderkrankenschwestern, Hebammen, Pflegekräften und Belegärzten, war nur der Protest vor dem Kreishaus in Wetzlar geblieben.

Und obwohl Kreistagsabgeordnete ein „Redebedürfnis“ bei den Belegärzten festgestellt hatten, konnten sie sich nicht dazu durchringen, die Mediziner auch mal in einer Ausschusssitzung anzuhören. Einen entsprechenden Antrag der Linken hatten CDU, SPD, FDP und FWG abgelehnt, nur Linke, AfD, Grüne und ein SPD-Politiker hatten dafür gestimmt.

Der Kreistag hat sich im vergangenen Jahr stundenlang mit Themen wie ÖPNV-Werbekampagnen an Schulen, Äußerungen zu Raumluftfiltern, Resolutionen zu einem Bundesprogramm „Sprach-Kitas“, vorübergehend kalten Duschen in Sporthallen, Interpretation von Landrats-Aussagen und Geschäftsordnungs-Anträgen befasst. Die Anhörung der Ärzte war der Mehrheit der Abgeordneten keine Zeit mehr wert. Ob einige Politiker das ganz bewusst verhindern wollten, ob manche bloß einem Antrag der Linken nicht zustimmen wollten, oder warum auch immer, das Ergebnis ist fatal. Die Kreispolitik muss sich fragen lassen, ob sie ausreichend für den Erhalt gekämpft hat.

Unterm Strich bleibt eine Entscheidung, die große Teile der Bevölkerung bewegt, aber bei der nicht alle Karten auf dem Tisch lagen. Das lässt Raum für offene Fragen und Gerüchte. Das zerstört Vertrauen. Das wird bleiben, über den 31. Dezember hinaus.