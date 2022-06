Geflüchtete aus der Ukraine bekommen Grundsicherung

Dass Menschen aus der Ukraine ab dem 1. Juni keine Leistungen mehr nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten, sondern Grundsicherung (Arbeitslosengeld II) über das Kommunale Jobcenter, geht auf eine Gesetzesänderung des Bundes zurück. Am 27. Mai ist das Gesetz verabschiedet worden.

Für einen guten Übergang sei eng mit regionalen Akteuren zusammengearbeitet worden, teilt der Lahn-Dill-Kreis in einer Presseerklärung mit. Mittlerweile seien die Daten von rund 1500 anspruchsberechtigten Ukrainern von den Mitarbeitern des Jobcenters in deren System übertragen worden. Das Flüchtlingsbüro des Lahn-Dill-Kreises ist weiterhin erreichbar unter der Hotline 0 64 41-4 07 14 64: montags, dienstags, mittwochs und freitags von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr und donnerstags von 7.30 Uhr bis 16 Uhr.

Fragen können auch per E-Mail an integration@lahn-dill-kreis.de gerichtet werden.

Das Flüchtlingsbüro im Karl-Kellner-Ring 19 bis 21 in Wetzlar ist montags, dienstags, mittwochs und freitags von 9 bis 12 Uhr sowie donnerstags von 13.30 bis 16 Uhr geöffnet.

Am Standort in Dillenburg, Berliner Straße 42, ist das Flüchtlingsbüro montags, dienstags und freitags von 9 bis 12 Uhr sowie donnerstags von 13.30 bis 16 Uhr geöffnet.

Das Kommunale Jobcenter ist erreichbar per E-Mail an info@jobcenter-lahn-dill.de und unter Telefon 0 64 41-2 10 70, montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr sowie montags, dienstags und mittwochs von 14 bis 16 Uhr und donnerstags von 14 bis 17 Uhr. In Wetzlar befindet sich das KJC in der Eduard-Kaiser-Straße 38. In Dillenburg ist es in der Wilhelmstraße 18 und 22 zu finden.