"Geisterhund" stoppt Verkehr auf der A 45

Ein Englischer Foxhound: Ein Vierbeiner dieser Rasse sorgt auf der A 45 zwischen Herborn und Dillenburg für Aufsehen. Symbolfoto: Uwe Feuerbach

Herborn (red). Kein Geisterfahrer, sondern ein "Geisterhund" hat am Donnerstag gegen 9.40 Uhr ein Problem auf der A 45 ausgelöst. Der, wie sein Frauchen später sagte, mit einem starken Lauftrieb ausgestattete zehn Jahre alte Englische Foxhound war beim morgendlichen Spaziergang ausgebüxt. Er lief auf der Autobahn zwischen Dillenburg und Herborn den in Richtung Dortmund fahrenden Fahrzeugen entgegen. Die Polizei produzierte daraufhin einen kurzzeitigen, künstlichen Stau. Das wiederum ermöglichte einer Mitfahrerin einen beherzten Zugriff. Sie hielt den Hund am Halsband und versorgte ihn dann kurz mit Wasser.

Die Polizei nahm ihn mit zur Wache und übergab ihn unversehrt an die glückliche Besitzerin, die sich zwischenzeitlich gemeldet hatte.