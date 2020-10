Gelbe Tonnen werden im Lahn-Dill-Kreis ausgeliefert

Foto: AWLD

LAHN-DILL-KREIS - Im Lahn-Dill-Kreis, mit Ausnahme der Stadt Wetzlar, werden ab kommender Woche die Gelben Tonnen (240 Liter; etwa der Inhalt von fünf Gelben Säcken) für die künftige Entsorgung von Leichtverpackungen ausgeliefert und an die Grundstücksgrenzen gestellt. Das teilte die Abfallwirtschaft Lahn-Dill (AWLD) mit. Im Januar sollen alle bewohnten Grundstücke im Lahn-Dill-Kreis (ohne Wetzlar) mit Behältern ausgestattet sein. Zuständig ist das Entsorgungsunternehmen "Knettenbrech + Gurdulic" in Solms, das nach der Ausschreibung durch das Duale System Deutschland (DSD) mit der Sammlung der Verpackungsabfälle beauftragt wurde. Geleert werden die Gelben Tonne ab 1. Januar 2021. Am vierwöchigen Abfuhrrhythmus ändert sich nichts.

Bis dahin müssen weiter die Gelben Säcke genutzt werden. Die Gelben Säcke werden noch bis Ende Februar mitgenommen. Die Firma "Knettenbrech + Gurdulic" hat eine kostenlose Hotline eingerichtet: 0800-1015860. Fragen können auch per Mail an kommunal-mittelhessen@knettenbrech-gurdulic.de gesendet werden.