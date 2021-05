Geldeintreiber wollen Kasse machen

Verbraucherschützer warnen vor unseriöse Inkassoforderungen. Foto: Christin Klose/dpa

WETZLAR/DILLENBURG/HERBORN - Viele Verbraucher im Lahn-Dill-Kreis waren in den vergangenen Tagen verunsichert, als sie ein Schreiben eines angeblichen Inkassobüros mit dem Namen Expert Kasse Inkasso AG mit Sitz in Berlin erhalten haben. Die Verbraucherberatung Wetzlar warnt dringend, weder Zahlungen vorzunehmen noch sich mit dem angeblichen Inkassounternehmen in Verbindung zu setzen.

Anschreiben mit zahlreichen Rechtschreibfehlern

In dem Schreiben wird mit einer "letzten außergerichtlichen Mahnung" zur Zahlung eines dreistelligen Betrages aufgefordert. Es gehe um Forderung im Namen der Euro Lotto Zentrale Euro Jackpot 6/49. In diesen Schreiben werde ein immenser Druck aufgebaut und mit Mahnbescheid, Vollstreckungsbescheid und Pfändung sämtlicher Bezüge sowie mit weiteren Maßnahmen für den Fall der Nichtleistung gedroht. Einen offiziellen Eindruck versuchen die Betrüger durch die Verwendung von Siegeln namhafter Verbände zu erwecken. In keinem von ihnen sei das angebliche Inkassobüro Mitglied.

Zahlreiche Rechtschreibfehler in den Anschreiben deuten schon darauf hin, das s es sich nicht um ein seriöses Inkassounternehmen handelt. Weiterhin auffällig ist, dass die angegebene Telefonnummer die Ländervorwahl für Großbritannien aufweist. Die Tatsache, dass die geforderte Zahlung auf ein Konto in Griechenland erfolgen soll, deutet ebenfalls auf einen betrügerischen Hintergrund hin.