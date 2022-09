Gelungener Start des Dillenburger Open-Air-Kinos

Jetzt teilen:

DILLENBURG - Zwei Formate haben sich auf der Freilichtbühne unterm Wilhelmsturm etabliert: das Picknick am Schlossberg und das Open-Air-Kino. Letzteres findet vom 6. bis 11. September, jeweils ab 20.15 Uhr, statt.

Wie schon im vergangenen Jahre hat der Siegener Kulturveranstalter Martin Horne echte Blockbuster wie "Top Gun Maverick" auf dem Spielplan. Mit der deutschen Satire "Eingeschlossene Gesellschaft" von Sönke Wortmann wurde am Dienstagabend das Freilichtkino-Erlebnis gestartet. Ideales Spätsommerwetter herrschte am Eröffnungsabend. Martin Horne hofft, dass ihm der Wettergott auch an den Folgeabenden gnädig sein wird.

Warme Decken

für alle Fälle

Für alle Fälle hat er einen Deckenverleih im Angebot. "Ich finde es fantastisch auf diesem Gelände ein Open-Air-Kino veranstalten zu können. Das finden auch die Kinofans. Der Vorverkauf hat sich gegenüber dem Vorjahr gesteigert", erklärt der Event-Tausendsassa, der sich auch bei den ihn unterstützenden Sponsoren bedankt. Zu Kino-Köstlichkeiten wie Cocktails, Chips und Popcorn, die zu jedem Kinobesuch dazugehören, konnte man am Mittwochabend auf der großen Leinwand Karoline Herfurth warmherzige Tragikomödie "Wunderschön" erleben. In fünf miteinander verwobenen Episoden, hält die Regisseurin und Schauspielerin immer die Balance zwischen komischen und dramatischen Momenten. Weiter geht es am Donnerstag, 8. September, mit Sönke Wortmanns Steifen "Contra".