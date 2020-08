Gelungenes "Picknick am Turm" im Dillenburg

Unter Einhaltung der Abstandsregelung erleben die Picknickgäste auf der Freilichtbühne am Dillenburger Wilhelmsturm einen lauschigen Abend. Foto: Helmut Blecher

DILLENBURG - DILLENBURG. "Eine tolle Veranstaltung in dieser Zeit, gute Idee, wir waren begeistert!", sagte Sylvia Wettlaufer über das "Picknick am Turm", das am Samstag und Sonntag auf der Wiese vor der Freilichtbühne stattfand. "Auf die Decken, fertig, los!" - so lautet das Motto der neu ins Leben gerufenen, kostenfreien Veranstaltung der Oranienstadt Dillenburg, an der (nach Voranmeldung) an beiden Tagen jeweils 200 Besucher teilnahmen.

Bei dem gemütlichen Schmaus, garniert mit einem bunten Programm aus Musik und Puppentheater, stimmte einfach alles - vom Wetter bis zur guten Stimmung.

Rahmenprogramm

im Zeichen der Musik

Mitbringen zum Picknick unterm Wilhelmsturm musste man nur sein eigenes Picknick-Equipment mit Decken, Campingstühlen, Speisen und Getränke, um sich dann in kleinen Gruppen aufgeteilt auf der Wiese gemütlich einzurichten. Zudem wurden ausgewählte Weine der Winzergenossenschaft Kallstadt (Pfalz) sowie des Weinguts Karl-Werner Faust (Rheingau) verkostet.

Das Rahmenprogramm am ersten Tag stand ganz unter dem Thema Musik. Zunächst sorgte der Gießener Sänger, Gitarrist und Songschreiber Chris Eversberg, begleitet von Drummer Daniel Schenker und Gitarrist Daniel Brandenburger, mit seinen deutschsprachigen Popsongs für gute Laune. Anschließend präsentierten die "Knallköpp", die sich aus Mitgliedern der "Projektgruppe Leben im 18. Jahrhundert" zusammensetzen, ein Potpourri aus Volks- und Seemannsliedern. Abgerundet wurde der lauschige Abend von der fünfköpfigen Pop/Rock-Band "Genetic Blueprint", die sich, neben oben genannten Musikern, zusätzlich aus Sänger Biniam Tessema und Bassist Tobis Landvogt zusammensetzte.

Das Duo "Con Cuore" unterhält mit ihrer Version von "Pettersson und Findus" Kinder und Erwachsene gleichermaßen gut. Foto: Helmut Blecher Mit einer Mischung aus Eigenkompositionen und bekannten Coversongs versorgt die Band "Genetic Blueprint" das Publikum mit Pop-Rock-Melodien. Foto: Helmut Blecher

Puppentheater rückt den Untoten auf den Leib

Der Sonntag stand schließlich ganz im Zeichen von zwei Aufführungen des Theaters "con Cuore" aus Schlitz. Bei dem Duo Virginia & Stefan P. Maatz wurden Figuren und Puppen zu eigenständigen Schauspielern. Davon konnten sich zunächst die Kinder bei "Pettersson und Findus" überzeugen, bevor das Duo mit dem Stück "Die furchtlosen Vampirkiller", den Untoten zu Leibe rückte.

In Zeiten der Beschränkungen durch Corona war das Wochenende am Schlossberg ein wahres Labsal.