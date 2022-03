Gemeinsam statt einsam leben

Spricht Singles bei dem Treffen in der Freien evangelischen Gemeinde in Dillenburg Mut und Zuversicht zu: das Team vom christlichen Single-Netzwerk "Solo & Co.". Foto: Walter Lutz

DILLENBURG - Nicht länger alleine sein: Das erhoffen sich auch rund 50 Singles, die kürzlich zu einer Aktion bei der Freien evangelischen Gemeinde (FeG) in Dillenburg gekommen sind. Ein Team des christlichen Single-Netzwerks "Solo & Co." machte den Teilnehmern Mut, gemeinsam statt einsam zu leben.

"Ein gutes Solo spielen kann nicht jeder, und zusammen mit dem Orchester klingt's richtig gut", sagte Astrid Eichler, die Initiatorin des deutschsprachigen Single-Netzwerks.

"Wir wollen der wachsenden Gruppe der alleinlebenden Menschen Perspektiven ermöglichen, sie ermuntern und inspirieren, nicht alleine zu bleiben, sondern Gemeinschaft mit anderen zu wagen", sagte die gelernte Pfarrerin.

Viele Singles würden am "AES-Syndrom" leiden: arbeiten, essen, schlafen. Wenn dann zum Beispiel im Rentenalter der Job aufhöre und die zu pflegenden Eltern sterben, fallen viele in ein Loch und vereinsamen, weil sie nicht rechtzeitig gelernt haben, ihr Leben mit anderen zu teilen. Astrid Eichler weiß: "So um die 40 entscheidet sich meist, wie ich im Alter leben werde."

Deshalb lade das Netzwerk "Solo & Co." dazu ein, sich zu treffen, gemeinsame Zeit zu verbringen und Lebensperspektiven zu entwickeln. "Wir sind daher keine Partnervermittlung, aber wenn sich bei uns Menschen verlieben und Ehen entstehen, freuen wir uns mit", sagte Eichler.

Wie unterschiedlich gemeinschaftliches Leben aussehen kann, zeigte sich an konkreten Beispielen: Eine Single-Frau zieht zu einer Witwe, mehrere Singles wohnen bewusst in einem Stadtteil, andere werden Teil einer vielköpfigen Lebensgemeinschaft oder beziehen gemeinsam ein Haus, um zusammen zu leben.

"Eine weitere Möglichkeit ist eine WG auf Zeit", sagte Claudia Heise, die Regional-Beauftragte bei "Solo & Co.": Sie öffne an einem Samstag im Monat ihr Haus, und jeder aus dem Verteiler kann kommen. "Ich bereite nichts vor, und was läuft, bestimmen die Teilnehmer selbst", sagte sie.

"Manche sitzen zusammen oder gehen spazieren, andere kaufen ein und kochen für alle." Auch Rasenmähen oder Mittagsschlaf seien möglich. "So leben wir einen Tag zusammen, nehmen Anteil am Leben der anderen und knüpfen Kontakte."