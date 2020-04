Geschäftsleute in den Innenstädten sind vorbereitet

In der Herborner Innenstadt machen gleich mehrere Geschäftsleute schon am Wochenende darauf aufmerksam, dass sie ab Montag ihre Läden wieder öffnen. Foto: Frank Rademacher

Dillenburg/Haiger/Herborn. Einen Monat lang waren zahlreiche Geschäfte durch die Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Ab Montag, 20. April, dürfen Geschäfte bis zu einer Größe von 800 Quadratmetern und solche, die ihre Verkaufsfläche auf dieses Maß beschränken, wieder öffnen. In den drei Dillkreisstädten Dillenburg, Haiger und Herborn wiesen schon am Sonntag zahlreiche Kaufleute auf die bevorstehende Öffnung ihrer Läden hin.

Beim Gang durch die Einkaufsstraßen fiel allerdings auf, dass die Herborner Geschäftsleute in höherem Maße Werbung mit dem teilweisen Ende der Corona-Einschränkungen machten und so die bummelnden Passanten schon mal auf die zusätzlichen Einkaufsmöglichkeiten hinwiesen.

Beendet sind die Einschränkungen für den Einkauf in den Geschäften freilich nicht. Höchstens ein Kunde pro 20 Quadratmeter Verkaufsfläche sind ab diesem Montag erlaubt. Dazu gelten die inzwischen üblichen Abstandsregelungen von mindestens 1,50 Metern zum nächsten Kunden. In einigen Geschäften wird auch um einen bargeldlosen Zahlungsverkehr gebeten, wie dies zuletzt auch in vielen Supermärkten schon gängige Praxis war.

Vorsicht ist geboten: Eine Ladenbesitzerin in der Dillenburger Fußgängerzone verlangt ab heute einen Mundschutz beim Betreten ihres Geschäftes. Foto: Frank Rademacher

Eine Ladeninhaberin in der Dillenburger Fußgängerzone geht sogar noch einen Schritt weiter und verlangt von den Kunden, beim Betreten des Geschäfts einen Mundschutz zu tragen.

Abstandsregeln sind nach vier Wochen eingeübt

Die Betreiber der Geschäfte, die ab heute wieder öffnen dürfen, werden auch davon profitieren, dass die Kunden es mittlerweile gewohnt sind, beim Einkauf auf die von den Behörden verlangten Abstandsregeln zu achten.

Viele Dinge, die in den vergangenen Wochen nur über den Online-Handel zu haben waren, können so ab heute wieder in den Fachgeschäften gekauft werden.