Geschichtsprojekt bringt Dillenburger Schülern Geldpreis

DILLENBURG/FRANKFURT - Elf Jungen und Mädchen aus der Klasse 8B der Dillenburger Wilhelm-von-Oranien-Schule (WvO) haben sich über eine Auszeichnung der besonderen Art freuen dürfen. Unter bundesweit 1349 Beiträgen im Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten hatte sich die Lerngruppe des Dillenburger Gymnasiums durchgesetzt und unter dem Wettbewerbsmotto "Bewegte Zeiten. Sport macht Gesellschaft" gleich zwei Preise einheimsen können.

So bekam die von Lehrerin Anne Hajek betreute Projektgruppe, die sich mit den 1990 in Dillenburg stattfindenden Weltjugendspielen beschäftigt hatte, außer dem Gruppenpreis in Höhe von 1000 Euro auch einen Förderpreis, der mit zusätzlichen 200 Euro dotiert war. Verliehen wurden die Auszeichnungen im Eintracht-Frankfurt-Museum in der hessischen Mainmetropole. Überreicht wurden Preise und Urkunden dabei vom hessischen Kultusminister Alexander Lorz sowie von Lothar Dittmer, dem Vorstandsvorsitzenden der für den Wettbewerb federführend verantwortlichen Körber-Stiftung. Im Anschluss an die Verleihung gab es für die Schüler noch Videobotschaften von berühmten Persönlichkeiten des Sports und eine pandemiekonforme Führung durch das Frankfurter Waldstadion.