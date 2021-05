Geselligkeit tabu: Ramadan fällt mit Abstand schwer

Der Ramadan ist der Fastenmonat der Muslime und neunter Monat des islamischen MondkalendersIn ihm wurde nach islamischer Auffassung der Koran herabgesandt. In Sure 2, Vers 185, des Korans heißt es dazu: "Der Monat Ramadan ist es, in dem der Koran (erstmals) als Rechtleitung für die Menschen herabgesandt worden ist, und (die einzelnen Koranverse) als klare Beweise der Rechtleitung und der Rettung. Wer nun von euch während des Monats anwesend (das heißt: nicht unterwegs) ist, soll in ihm fasten ... "

In Zusammenhang mit der prophetischen Anweisung "Fastet erst, wenn ihr sie (die Mondsichel) seht, und brecht das Fasten erst, wenn ihr sie (wieder) seht ... " ergibt sich das einmonatige Fasten vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang.

Nach dem Gesetz wird Fasten als Enthaltung von bestimmten Tätigkeiten definiert: Verzehr von irdischen Substanzen und Speisen sowie Getränken, Rauchen, Geschlechtsverkehr und Trunkenheit. Zum Fasten ist jeder Muslim verpflichtet, der in vollem Besitz seiner Geisteskräfte, volljährig und körperlich dazu imstande ist.

Neben diesen praktischen Aspekten der Fastenpflicht gibt es mehrere ethisch-moralische Komponenten, die der Muslim im Ramadan zu beachten hat. Unbedingt zu vermeiden sind üble Nachrede, Verleumdung, Lügen und Beleidigungen aller Art.

Das Fest des Fastenbrechens im Anschluss an den Fastenmonat zu Beginn des Folgemonats Schawwal ist nach dem Opferfest der zweithöchste islamische Feiertag (Quelle: wikipedia.de)