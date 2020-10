Gesundheitsamt am Limit: Kreis ruft um Hilfe

Regulär hat das Gesundheitsamt (Stand September) 54 Mitarbeiter, von denen jedoch nicht alle dem Corona-Team angehören. Zusätzlich werden Verwaltungsmitarbeiter eingesetzt und externe Ärzte unterstützen. Laut Landrat Schuster gibt es in der Kreisverwaltung einen Pool von etwa 50 Mitarbeitern, die Zug um Zug für die Aufgaben geschult und bei Bedarf in der Nachverfolgung eingesetzt werden können. Von den von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) im September vorgeschlagenen 4125 zusätzlichen Stellen für die Gesundheitsämter würden rund zehn auf den Lahn-Dill-Kreis entfallen, rechnete Schuster im September vor. Aktuell rekrutiert der Landkreis aus dem Bereich der Kernverwaltung und den Lahn-Dill-Kliniken weiteres zusätzliches Personal, um das Gesundheitsamt zu unterstützen. "Am Karl-Kellner-Ring in Wetzlar wurden Büroräume angemietet, um ein zusätzliches Nachverfolgungsteam aufzubauen", teilt der Kreis auf Nachfrage mit. Angefordert sei das Personal beim Land Hessen - Start des Teams mit zehn Personen sei voraussichtlich Mitte November 2020.