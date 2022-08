Gesundheitsamt Lahn-Dill benötigt Daten für RKI-Statistik

Wer positiv auf Corona getestet wurde, sollte dies dem Kreisgesundheitsamt mitteilen. Symbolfoto: Zacharie Scheurer/dpa

WETZLAR/DILLENBURG - Wer sich mit dem Corona-Virus infiziert hat, sollte umgehend einen PCR-Test machen lassen. Nach dem positiven Labor-Befund meldet sich dann das Gesundheitsamt des Lahn-Dill-Kreises automatisch mit der Bitte, ein Kontaktformular auszufüllen. Aus den damit über das Gesundheitsamt gemeldeten Daten erstellt das Robert-Koch-Institut (RKI) die tägliche Corona-Statistik. Damit diese so genau wie möglich ausfallen kann, bittet das Kreis-Gesundheitsamt die Bürger darum, das Kontaktformular auszufüllen. Das teilt der Kreis in einer Presseerklärung mit.

Gesundheitsamt schickt

SMS oder E-Mail

Der Absender GALDK-Covid sende entweder eine SMS oder das zuständige Team des Gesundheitsamtes eine E-Mail mit einem Link, der zu dem Kontaktformular führe. Wer es ausgefüllt hat, klickt zum Abschluss auf "Senden" und

schicken das Formular damit zurück an das Gesundheitsamt.

Wichtig ist, die Handynummer und/oder gültige E-Mail-Adresse im Testzentrum und bei der PCR-Teststelle zu hinterlassen. Wer beides nicht hat, oder wenn Schwierigkeiten bei der digitalen Erfassung der eigenen Daten auftreten, den rufe weiterhin das Gesundheitsamt für die Befragung an. "Allerdings können wir das nicht bei allen Fällen leisten, denn täglich stecken sich auch in den Sommermonaten Hunderte Menschen an", erklärt die stellvertretende Leiterin des Gesundheitsamtes, Claudia Echterhoff.

Neben dem Namen, Geburtsdatum und Wohnort werden unter anderem auch die Arbeitsstätte/Einrichtung (Schule oder Kita), Symptome, Impfstatus und Risikofaktoren wie mögliche Vorerkrankungen abgefragt. Außerdem muss im Kontaktformular ein gesetzlicher Betreuer angegeben werden, wenn es einen gesetzlich bestellten Betreuer gibt.

Ein Teil dieser Daten wird anonymisiert an das Hessische Landesprüfungs- und Untersuchungsamt im Gesundheitswesen (HLPUG) weitergeleitet. Beispielsweise erhält das HLPUG die Angaben zum Geburtsjahr, Wohnort, Impfstatus und zu den Risikofaktoren. Außerdem wird dort erfasst, ob der Infizierte in einer Betreuungseinrichtung arbeitet. Das HLPUG ist verpflichtet, diese Daten zu erheben und an das Robert Koch-Institut (RKI) weiterzugeben. Das betrifft auch andere meldepflichtige Krankheiten, beispielsweise Hepatitis.