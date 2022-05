Gewerbliche Schulen Dillenburg helfen Ukraine

Gut verpackt: Vize-Schulleiter Burkhard Schneider (links) und Studenten der Fachschule für Sozialwesen der Gewerblichen Schulen des Lahn-Dill-Kreises in Dillenburg übergeben ihre gesammelten Hilfspakete an die FeG-Auslandshilfe. Foto: Gewerbliche Schulen Dillenburg

DILLENBURG - Schüler, Studenten und Lehrer der Gewerblichen Schulen Dillenburg haben ein Zeichen für den Frieden gesetzt und für die Ukraine gesammelt. Gemeinsam sangen sie das Lied "We are the World" auf dem Schulhof und hielten dabei die Farben der ukrainischen Flagge hoch.

Im Unterricht werden immer wieder Gespräche geführt und nach Möglichkeiten der Hilfe und Unterstützung gesucht. Um den Emotionen der jungen Leute Raum und eine Stimme zu geben, wurde eine offene Pinnwand im Eingangsbereich der Schule eingerichtet, auf der sie sich mitteilen können. Neben Gebeten, Hoffnungen und Wünschen können hier Ängste als auch Zuversicht artikuliert werden. Die Schulgemeinde zeigt sich solidarisch mit den Menschen in der Ukraine und hat verschiedene Aktionen initiiert. So wurde auf die Initiative der Lehrerin Jutta Dietrich-Deyer die Schulaula kurzerhand zur Sammelstelle für Hilfspakete mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln umfunktioniert.

Unterstützung kommt

aus allen Schulformen

Aus allen Schulformen und aus dem Kollegium kamen die Sachspenden zusammen. Die Studenten der Fachschule für Sozialwesen nahmen die rund 70 gepackten Kartons entgegen. Diese wurden nun von Helfern der Partnerorganisation FeG-Auslandshilfe abgeholt und zunächst in deren Lager in Wissenbach gebracht. Von dort gehen regelmäßig Transporte in die Ukraine oder auch in Grenzregionen wie zum Beispiel Rumänien, wo die Güter an hilfsbedürftige Menschen verteilt werden.