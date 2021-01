Gewerbliche Schulen informieren per Videochat

Schullaufbahnberater Bernd Ditthardt (l.) und Abteilungsleiterin Astrid John stellen bei einer Videokonferenz gemeinsam das Bildungsangebot LehrePlus der Gewerblichen Schulen Dillenburg online vor. Screenshot: Gewerbliche Schulen Dillenburg

DILLENBURG - Die Schullaufbahnberater Katharina Dehmer und Bernd Ditthardt werben zusammen mit der Leitung der Gewerblichen Schulen Dillenburg für deren Bildungsangebote in den Bereichen Berufsorientierung, Berufsvorbereitung, duale Berufsausbildung sowie beruflichen Weiterbildung. Angesichts der Corona-Beschränkungen haben sie dafür den digitalen Weg gewählt.

Neben den Informationsveranstaltungen an Abenden und am Samstagmorgen laden Lehrkräfte Schüler der abgebenden Schulen auch während der regulären Unterrichtszeiten zu Videokonferenzen ein. Sie geben einen Überblick über die Bildungsangebote sowie einen Einblick in die Lernumgebung und die Schulausstattung. Der Abschluss der Veranstaltungen steht für eine individuelle Beratung zur Verfügung.

Derzeit läuft der Unterricht überwiegend digital

"In der aktuellen Situation läuft der Unterricht überwiegend digital. Einer unserer Kernaufgaben, die in der Beratung der jungen Menschen über ihre Bildungsmöglichkeiten liegt, kommen wir ebenfalls aktuell digital nach. Technik und Kommunikation klappen gut. Dennoch hoffen wir, dass wir zukünftig unsere Schülerinnen und Schüler auf ihrem schulischen Weg wieder in der Präsenzform beraten und begleiten können", sagt Burkhard Schneider, der kommissarische stellvertretende Schulleiter der Gewerblichen Schulen.

Neben dem Online-Kontakt können auch telefonische Beratungstermine vereinbart werden unter Telefon 0 27 71-8 02 90. Weitere Informationen gibt es auf der Schulhomepage www.gs-ldk.de.