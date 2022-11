Gewinne und Musik locken zum Dillenburger „Winterzauber“

„Winterzauber“: Dillenburgs Weihnachtsmarkt am Wilhelmsplatz ist eröffnet. (© Katrin Weber)

Dillenburg - Glühwein, Bratwurst und Musik locken zum Dillenburger „Winterzauber“. Das Weihnachtsdorf auf dem Wilhelmsplatz ist am Freitagnachmittag eröffnet worden.

Schon zum Startschuss herrschte an den Buden ordentlich Betrieb. Im Schein der Weihnachtsbeleuchtung an Ständen, Häusern und am rund zehn Meter hohen Weihnachtsbaum schmeckte das Heißgetränk zum Feierabend.

Bis zum 29. Dezember ist der „Winterzauber“ aufgebaut. Bis dahin gibt es auch noch Verlosungen und Konzerte.

Veranstalter sind „Twenty4seven“ und die Stadt. Zum Finale am 29. Dezember lädt der Lions Club Dillenburg Oranien zur ersten Dillenburger Geschenke-Umtauschbörse ein.