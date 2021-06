Golfer lochen für den guten Zweck ein

Die Gesamtsieger des Lions-Golfturniers (v.l.): Markus Lückhof, Tobias Schönau, Alexandra Neikes und Kurt Neikes. Foto: Rolf Schäfer

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG - Die sozialen Einrichtungen der Region sind die eigentlichen Gewinner des Lions-Golfturniers auf dem Altscheid, das zum 26. Mal ausgetragenen wurde und bei dem diesmal der Lions-Club Dillenburg Schlossberg federführend war.

"Besonders erfreulich ist, dass nicht nur das Startgeld der Golfer den verschiedenen Organisationen zugutekommt, sondern auch zahlreiche Sponsoren für einen ansehnlichen Betrag für den guten Zweck gesorgt haben", freute sich Lions-Sprecher Uwe Hübner über den erspielten Betrag. Der Erlös gehe diesmal an Institutionen, die unter anderem durch die Pandemie in Not geraten sind.

Der Präsident des Golfclubs Dillenburg, Manfred Hardt, bilanzierte: "In den vergangenen 25 Turnieren des Lions-Benefiz-Golfturniers auf dem Altscheid in Dillenburg wurden rund 100 000 Euro für die Unterstützung von sozialen Institutionen, hilfebedürftigen Mitbürgern und Einrichtungen mit dem Schwerpunkt im Lahn-Dillkreis und den angrenzenden Gemeinden eingespielt und gespendet."

Sportlich zeigten sich die Golfer von ihrer besten Seite. Auf dem Programm stand ein Mannschaftswettbewerb, bei dem alle Mitglieder des Teams abschlugen und danach der vermeintlich bestplatzierte Ball ebenfalls von allen weitergespielt wurde. Bereits dem ersten Quartett (Alexandra Neikes, Markus Lückhof, Kurt Neikes und Tobias Schönau), das die Runde beendete, gelang es, eine 68 und damit vier Zähler besser als Platzstandard zu spielen. Die als Favorit gestarteten Susanne, Carsten und Leon Reeh sowie Lisanne Waldschmidt benötigten 71 Schläge. Deutlich zurück die Drittplatzierten Christina Bender-Schaab, Armin Schaab, Eduard Samus und Jörg Amborn, die jedoch die Nettowertung (hier wird bei der Schlagzahl das Team-Handicap berücksichtigt) vor Dimitrios Garilis, Michael Schmidt und Sabine Färber sowie dem Team um Alexandra Neikes, Markus Lückhof, Kurt Neikes und Tobias Schönau gewannen.

Beim Wettbewerb, den Ball vom Abschlag am nächsten an die Fahne zu platzieren, siegten Annelie Härtl bei den Damen und Markus Lückhof bei den Herren.