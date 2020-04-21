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Dienstag, 21.04.2020 - 16:02
3 min

Graf Adolf von Nassau: Wo liegt Oranjes Held begraben?

452 Jahre nach seinem Tod auf dem Schlachtfeld schien das Grab von Adolf von Nassau gefunden. Doch eine in der Dillenburger Stadtkirche genommene DNA-Probe zerstört die Hoffnung.

Von Holger Jörn Becker-von Wolff
In der Gruft der Nassauer in Dillenburg: In Schutzkleidung gehüllt, hat Birgit Großkopf DNA-Proben von Erbprinz Heinrich August Wilhelm genommen. Screenshot: Katrin Weber

In der Gruft der Nassauer in Dillenburg: In Schutzkleidung gehüllt, hat Birgit Großkopf DNA-Proben von Erbprinz Heinrich August Wilhelm genommen. Screenshot: Katrin Weber

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In der Gruft der Nassauer in Dillenburg: In Schutzkleidung gehüllt, hat Birgit Großkopf DNA-Proben von Erbprinz Heinrich August Wilhelm genommen. Screenshot: Katrin Weber

In der Gruft der Nassauer in Dillenburg: In Schutzkleidung gehüllt, hat Birgit Großkopf DNA-Proben von Erbprinz Heinrich August Wilhelm genommen. Screenshot: Katrin Weber

Im Februar waren sie noch zuversichtlich: Der niederländische Historiker Lammert Doedens und die Anthropologin Dr. Birgit Großkopf von der Universität Göttingen glaubten, dem Grab von Adolf von Nassau auf der Spur zu sein. Nach dem negativen Ergebnis eines DNA-Vergleichs mit einer in der Dillenburger Stadtkirche genommenen Probe hat sich diese Hoffnung nun zerschlagen. Foto: Frank Rademacher

Im Februar waren sie noch zuversichtlich: Der niederländische Historiker Lammert Doedens und die Anthropologin Dr. Birgit Großkopf von der Universität Göttingen glaubten, dem Grab von Adolf von Nassau auf der Spur zu sein. Nach dem negativen Ergebnis eines DNA-Vergleichs mit einer in der Dillenburger Stadtkirche genommenen Probe hat sich diese Hoffnung nun zerschlagen. Foto: Frank Rademacher

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