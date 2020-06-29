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Montag, 29.06.2020 - 18:30
2 min

Große Orgelkunst vor kleinem Publikum in Dillenburg

Kantorin Petra Denker gestaltet zum Auftakt der Reihe "Orgelsommer" das erste Konzert. "Nur" rund 30 Zuhörer verfolgen ihr Spiel in der evangelischen Stadtkirche.

Von Helmut Blecher
Kultur nach der Zeit des Lockdowns: Die Dillenburger Kantorin Petra Denker freut sich wie das Publikum, dass das Konzertgeschehen in den Dillenburger Kirchen wieder anläuft. Foto: Helmut Blecher

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Dillenburg Region Ticker Ticker-mh Ort Hessen Lahn-dill-kreis Dillenburg,-stadt Dillenburg
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