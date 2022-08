Großeinsatz in Dillenburg und Haiger: Waldbrand ausgebrochen

Die Rauchwolke ist bis in die Dillenburger Kernstadt zu sehen. Foto: Christoph Weber

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG-FROHNHAUSEN/HAIGER-OBERROSSBACH - Aktuell wütet ein großflächiges Feuer in einem Waldstück im Dreieck zwischen Nieder-und Oberroßbach sowie der Auerhahnhütte in Frohnhausen. Die Feuerwehren aus Haiger, Dillenburg, Eschenburg und Dietzhölztal sind mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort. Zur genauen Lokalisierung des Brandorts hat die Feuerwehr Dillenburg ihre Drohne eingesetzt. Der Rauchpilz ist weithin zu sehen - sogar bis in den Siegbacher Ortsteil Tringenstein.

Der Einsatz läuft aktuell noch. Wir berichten weiter.