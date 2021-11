Gründerpreise für Dillenburger Schülerteams

Siegerehrung: Sparkassenvorstand Michael Lehr (l.) mit den beiden erfolgreichen Teams, den betreuenden Lehrern Stefan Riemer (2.v.l.) und Mirjam Maage sowie Martin Hinterlang (hinten, r.), dem Leiter der Dillenburger Wilhelm-von-Oranien-Schule. Foto: Selina Schneider

DILLENBURG - Wie erstellt man einen Business-Plan? Wie finanziert sich ein junges Start-up? Diese und weitere Fragen haben zwei Teams der Wilhelm-von-Oranien-Schule (WvO) in Dillenburg bewegt. Sie nahmen im Rahmen ihres Wirtschaftskurses bei Mirjam Maage am Gründerpreis-Wettbewerb teil. Dabei belegten sie hessenweit Platz fünf und Platz acht.

Zusätzlich zur Anerkennung der Initiatoren haben die Teams jeweils 200 Euro sowie gemeinsam 500 Euro für die besten Teilnehmer des Schulverbundes gewonnen.

Beide Apps setzen auf das Vermitteln von Angeboten

Dillenburgs Sparkassen-Chef Michael Lehr überreichte den Gewinn an die Schüler und WvO-Leiter Martin Hinterlang. Beim Gründerpreis-Wettbewerb der Sparkassen, der Zeitschrift "Stern", von Porsche und dem ZDF vollziehen die Teilnehmer den Weg eines Start-ups von der Idee bis hin zu einem ausgefeilten Business-Plan nach.

Das WvO-Schülerunternehmen "Easy Lesson" bietet eine Nachhilfe-App an, bei der sich Schüler und Lehrer anmelden können, um Nachhilfe anzubieten oder den Bedarf an dieser anzumelden. Das zweite Unternehmen mit dem Namen "Kooperation Nachbarschaft" ist ebenfalls als App entwickelt worden. Mit deren Hilfe können sich Menschen registrieren, die Hilfe bei Alltagsverpflichtungen wie etwa Rasenmähen oder Wocheneinkauf benötigen. Dem stehen Schüler oder Studenten gegenüber, die diese Hilfen anbieten. Ziel des Projektes ist somit, die Generationen auch in Pandemiezeiten zu verbinden.

Lehr zeigte sich beeindruckt von der gut ausgearbeiteten Umsetzung beider Start-ups. Beide Ideen griffen mit Feingefühl den Bedarf einer Gesellschaft auf, die in Pandemiezeiten vor ganz neuen Herausforderungen stehe und Lösungen für den fehlenden zwischenmenschlichen Kontakt suche, machte er deutlich.

Schüler schließen Weg in die Selbstständigkeit nicht aus

Die Frage, ob die Jungen und Mädchen sich vorstellen könnten, den Weg in eine Selbstständigkeit weiter zu verfolgen, bejahten diese. Sie schränkten aber ein, dass eine betriebswirtschaftliche Ausbildung oder ein Studium der erste Schritt dazu sein werde. Denn: Eine Unternehmensgründung bringe zwar sehr viel Bestätigung und Freude, koste jedoch auch sehr viel Zeit und Mühe.