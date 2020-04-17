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Freitag, 17.04.2020 - 18:12
3 min

Grüne Oase in Corona-Zeiten: Ideen für Garten und Balkon

Die Corona-Krise schränkt den Bewegungsradius ein. Umso glücklicher können sich Gartenbesitzer schätzen. Aber auch auf Balkon oder Terrasse kann man sich ein grünes Kleinod schaffen.

Von Verena Napiontek
Wolfgang Gerlach aus Dutenhofen ist Vorsitzender des Kreisverbands Lahn-Dill für Obstbau, Garten und Landschaftspflege. In seinem großen Garten mit blühenden Obstbäumen fühlt sich auch seine Hündin "Ronja" wohl. Foto: Verena Napiontek

Wolfgang Gerlach aus Dutenhofen ist Vorsitzender des Kreisverbands Lahn-Dill für Obstbau, Garten und Landschaftspflege. In seinem großen Garten mit blühenden Obstbäumen fühlt sich auch seine Hündin "Ronja" wohl. Foto: Verena Napiontek

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Fotos
Wolfgang Gerlach aus Dutenhofen ist Vorsitzender des Kreisverbands Lahn-Dill für Obstbau, Garten und Landschaftspflege. In seinem großen Garten mit blühenden Obstbäumen fühlt sich auch seine Hündin "Ronja" wohl. Foto: Verena Napiontek

Wolfgang Gerlach aus Dutenhofen ist Vorsitzender des Kreisverbands Lahn-Dill für Obstbau, Garten und Landschaftspflege. In seinem großen Garten mit blühenden Obstbäumen fühlt sich auch seine Hündin "Ronja" wohl. Foto: Verena Napiontek

Blumen sorgen auf dem Balkon und im Garten für farbenfrohe Akzente und Lebensfreude. Tipps zum Pflanzen gibt es in unserer neuen Serie. Foto: Marc Tirl/dpa

Blumen sorgen auf dem Balkon und im Garten für farbenfrohe Akzente und Lebensfreude. Tipps zum Pflanzen gibt es in unserer neuen Serie. Foto: Marc Tirl/dpa

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