Sonntag,
12.07.2020 - 21:00
2 min
Gut gemulcht ist halb gegossen
Zwei sehr trockene Sommer und ein zu trockenes Frühjahr 2020 haben zuletzt manchen Gartenfreund ins Schwitzen kommen lassen - und das gleich doppelt.
Von Frank Rademacher
Redakteur Dillenburg
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