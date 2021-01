Haben Sie Angehörige im Lahn-Dill-Kreis durch Corona verloren?

Bereits 104 Menschen sind im Lahn-Dill-Kreis in Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Symbolfoto: dpa

WETZLAR/DILLENBURG - Vor knapp elf Monaten ist zum ersten Mal das Coronavirus im Lahn-Dill-Kreis nachgewiesen worden, ein Mann aus Wetzlar hatte sich infiziert. Seitdem sind im Kreisgebiet insgesamt 104 Menschen in Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Wir möchten in der Zeitung an diese Menschen erinnern.

Viel ist seit Beginn der Corona-Pandemie - auch in dieser Zeitung - von Zahlen die Rede: Der Index liegt bei soundsoviel Punkten, die Zahl der Infizierten steigt und sinkt, die Zahl der Toten erhöht sich. Wir möchten in der Zeitung zeigen, dass diese Verstorbenen mehr sind als Zahlen, wir möchten ihnen Gesichter geben. Wir möchten zeigen, was fehlt, weil diese Menschen nicht mehr da sind, welche Lücke sie in Familien hinterlassen, in Vereinen, in Gemeinschaften - welchen Verlust es für die Gesellschaft bedeutet, dass diese Menschen nicht mehr da sind. Wir möchten über deren Hobbys berichten, über Berufliches und Familiäres. Und wir möchten mit dem Einverständnis der Angehörigen auch jeweils ein Foto des Verstorbenen zeigen.

Wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, einen Angehörigen im Lahn-Dill-Kreis durch das Coronavirus verloren haben und wollen, dass wir darüber berichten, können Sie uns per Mail anschreiben an die Adresse joergen.linker@vrm.de (Betreff: Corona).