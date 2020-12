Hämmern, bohren, impfen: Exklusiver Einblick ins Impfzentrum

Es wächst: Das Impfzentrum für den Lahn-Dill-Kreis in der Lahnauhalle nimmt in kurzer Zeit Form an. Rechts erkennt man bereits den Wartebereich, es folgen die sieben Impfstraßen, die noch in Bereiche für das Arztgespräch, das eigentliche Impfen und einen Bereich der Nachsorge unterteilt werden. Danach geht es per Einbahnstraßensystem wieder raus aus der Halle. Hinter der Bühne (ganz links) werden noch Plätze für intensivere Arztgespräche hergerichtet. Foto: Christian Keller