Hauptgewinn der Weihnachtsverlosung geht nach Niederscheld

DILLENBURG - Die Freude bei Carsten Unger aus dem Dillenburger Stadtteil Niederscheld war am Dienstagabend groß. Um 18:14 Uhr hatte ihn Moderatorin Stephanie Robben-Beyer auf dem Telefon erreicht, um ihm die frohe Botschaft mitzuteilen. Eines der zehn Lose, die er beim Einkauf im Petz-Markt in Dillenburg erstanden hatte, war von der zehnjährigen Glücksfee Julie Robben gezogen worden. Und seither ist Carsten Unger stolzer Besitzer eines Ford Puma Hybrid Titanium, dem Hauptgewinn der Dillenburger Weihnachtsverlosung.

Anders als die Nachbarstädte Herborn und Haiger, wo neben den Weihnachtsmärkten auch die Weihnachtsverlosungen abgesagt worden waren, hatte die Arbeitsgruppe Kaufleute im Förderkreis Dillenburg an der beliebten Aktion festgehalten. 35 000 Lose zu je einem Euro waren dazu in zahlreichen Geschäften im Angebot gewesen. Rund 24.000 davon waren in den vergangenen Wochen gekauft worden.





Eigentlich hätte die Verlosung wie in den Vorjahren auf dem neu gepflasterten Wilhelmsplatz stattfinden sollen. Aufgrund der mit dem Lockdown verhängten Beschränkungen war das allerdings nicht möglich gewesen.

So wurde die Ziehung des Gewinners per Livestream aus dem Autohaus Schwarz übertragen. Über 500 Zuschauer verfolgten die Verlosung, unter ihnen auch der Gewinner.

Damit hatte es für Moderatorin Robben-Beyer im dritten Anlauf endlich geklappt, den Hauptgewinner telefonisch zu erreichen. In den beiden Vorjahren waren die erst später über ihr Glück benachrichtigt worden.

Wie Martin Simon, Vorsitzender des Förderkreises, dankte auch der Kai Würges als Sprecher der AG Kaufleute den Dillenburgern, die Aktion auch in Zeiten von Corona so gut unterstützt zu haben. Er sei zuversichtlich, im nächsten Jahr ab Mai wieder Besucher bei Veranstaltungen begrüßen zu können.