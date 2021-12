Heiko Budde bleibt im LWV-Ausschuss

Der Landeswohlfahrtsverband (LWV) Hessen ist ein Zusammenschluss der hessischen Landkreise und kreisfreien Städte. Er hat seinen Sitz in Kassel und unterstützt psychisch kranke sowie behinderte Menschen in Hessen, insgesamt knapp 65 000 Menschen. Mit der Vitos-Gesellschaft betreibt er psychiatrische Kliniken in Hessen, im Lahn-Dill-Kreis in Herborn.

Für seine Aufgaben plant der Verband im kommenden Jahr mit Ausgaben von rund zwei Milliarden Euro. Finanziert wird der LWV durch seine Träger, die Kreise und Städte. Sie zahlen eine Umlage an den Verband, der Lahn-Dill-Kreis jährlich etwa 50 Millionen Euro.