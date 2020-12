Heiligabend-Gottesdienste unter freiem Himmel in Dillenburg

Derzeit eher verwaist: Im Sommer dient der Dillenburger Hofgarten als Kulisse für den bei seinem Publikum beliebten Biergarten. An Heiligabend wird er nun zur Open-Air-Kirche. Archivfoto: Joachim Spahn

DILLENBURG - Corona lässt Gottesdienste mit vielen Teilnehmern derzeit nicht zu. Um an Weihnachten dennoch Gemeinschaft haben zu können, haben sich in Dillenburg die evangelische und die katholische Kirchengemeinde sowie die Freie evangelische Gemeinde etwas Besonderes ausgedacht: Sie laden für Heiligabend zu fünf Open-Air-Gottesdiensten in den Dillenburger Hofgarten ein.

Die Gottesdienste dauern jeweils 30 Minuten und beginnen um 14.30, 16, 17, 18 und 19 Uhr statt. Die erste Christvesper um 14.30 Uhr richtet sich besonders an Familien mit Kindern und beinhaltet ein Krippenspiel.

Es gibt Stehplätze sowie für gehbehinderte Teilnehmer einige einzelne Sitzmöglichkeiten. Wegen der aktuellen Lage ist eine Anmeldung erforderlich. Besucher können sich auf der Website der evangelischen Kirchengemeinde unter https://evkirchedillenburg.church-events.de für einen der Gottesdienste registrieren. Anmeldungen sind noch bis 10 Uhr am 23. Dezember möglich. Es ist jeweils ersichtlich, wie viele Plätze noch verfügbar sind.

Für den gesamten Veranstaltungstag gibt es ein mit den Behörden abgestimmtes Hygienekonzept. Aushänge am Eingang weisen dann auf die genauen Regelungen hin. Der Zugang zum Gelände ist nur über die Hofgartenstraße möglich. Der Ausgang erfolgt zur Frankfurter und zur Wilhelmstraße hin. An Eingang und Ausgängen befinden sich Desinfektionsmittelspender. Mindestabstände sind deutlich gekennzeichnet. Das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes ist vorgeschrieben.

Die Geldsammlung/Kollekte geht an drei Hilfsorganisationen der beteiligten Kirchen/Gemeinden.