Heimische Katholiken beraten Bischof Bätzing

Heimische Katholiken in der Diözesanversammlung (v.l.): Leo Schnaubelt, Christian Pulfrich, Daniela Erdmann und Joachim Stowasser. Foto: Christian Pulfrich

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Dillenburg (pu). Das gesamte Kirchenvolk hat im vergangenen Herbst die Pfarrgemeinderäte gewählt - so auch in den beiden Pfarreien "Herz Jesu" Dillenburg und "St. Petrus" Herborn.

Aus den Pfarrgemeinderäten werden Mitglieder in die Bezirksversammlung Lahn-Dill-Eder (mit Vertretern der dritten Pfarrei "St. Elisabeth an Lahn und Eder", Gladenbach) gewählt: Ehrfried Penirschke (Schönbach), Joachim Stowasser (Schönbach), Ines Waidmann (Herborn), Daniela Erdmann (Dillenburg), Leo Schnaubelt (Haiger-Fellerdilln), Peter Pracht (Dillenburg), Karin Bosen (Angelburg), Dominik Poplutz-Michel (Breidenbach).

Die Dillenburgerin Daniela Erdmann ist Vorsitzende der Bezirksversammlung Lahn-Dill-Eder. Sie wurde zusammen mit Peter Pracht und Joachim Stowasser in die Diözesanversammlung (DV) auf Bistumsebene gewählt. Die DV hat die Aufgabe, kirchliche, gesellschaftliche, staatliche Entwicklungen zu beobachten, zu diskutieren und Stellung dazu zu beziehen. Sie gibt Anregungen für das Wirken der Katholiken und sie gibt diese an den Bischof sowie den Diözesansynodalrat weiter. In die DV entsenden die elf Bezirke des Bistums Delegierte - je nach Katholikenzahl der Bezirke drei (wie der heimische Kirchenbezirk Lahn-Dill-Eder) bis zu zehn, wie der katholisch geprägte Kirchenbezirk Westerwald. Aber: Dreizehn Mitglieder werden durch die "Kern-DV" hinzugewählt.

Mit Leo Schnaubelt und Christian Pulfrich (beide Pfarrei Dillenburg) sind gleich zwei weitere heimische Katholiken hinzugewählt worden. Der Fellerdillner Leo Schnaubelt ist wie Peter Pracht erstmalig dabei.

ZENTRALKOMITEE Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) besteht aus drei Säulen: den Vertretern der kirchlichen Verbände, Einzelpersönlichkeiten, wie etwa Malu Dreyer, Winfried Kretschmann, Julia Klöckner und den Diözesanräten. Das sind je drei Laien aus den 27 Erzbistümern, beziehungsweise Bistümern Deutschlands.

Für Daniela Erdmann, Joachim Stowasser und Christian Pulfrich ging während der konstituierenden DV-Versammlung in Wiesbaden der Wahlmarathon weiter: Daniela Erdmann beerbt Joachim Stowasser im Präsidium der Diözesanversammlung - er war in der vergangenen Amtszeit Präsidiumsmitglied.

Daniela Erdmann und Joachim Stowasser wurden von der DV in den Diözesansynodalrat (DSR) gewählt. Er ist das synodale Gremium auf Ebene des Bistums, das an der Willensbildung und Entscheidungsfindung in gemeinsamer Verantwortung teilnimmt und den Bischof berät.

Christian Pulfrich ist zum vierten Mal - zusammen mit Barbara Wieland (Frankfurt) und Wiegand Otterbach (Höhr-Grenzhausen) - als Vertreter der Limburger Laien ins Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) gewählt worden.

Das Gegenstück zur Deutschen Bischofskonferenz

Das ZdK ist auf Bundesebene die Laienvertretung und das "Gegenstück" zur Deutschen Bischofskonferenz, der der Limburger Bischof Georg Bätzing vorsteht. Pulfrich kann durch seine Wahl seine Arbeit im ZdK fortsetzen: Er ist einer von drei Sprechern der "Diözesanräte". Durch seine Wahl ins ZdK ist Pulfrich gleichzeitig Mitglied des Präsidiums der Diözesanversammlung des Bistums Limburg - mit Daniela Erdmann und ihm sind also zwei der zehn Präsidiumsmitglieder Dillenburger.