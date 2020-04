Hellertalbahn fährt zwischen Dillenburg und Neunkirchen nicht

Verkehrt über Ostern nicht zwischen Dillenburg und Neunkirchen: die Hellertalbahn. Archivfoto: Christoph Weber

Dillenburg/Haiger/Burbach (cw). Die Hellertalbahn fährt über Ostern nur auf der Strecke Neunkirchen - Betzdorf. Zwischen Dillenburg und Neunkirchen wird von Freitag bis Montag, 10. bis 13. April, ein sogenannter Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Wahrend die Deutsche Bahn auf ihrer Homepage von einer "Störung an einem Stellwerk in Würgendorf" berichtet, heißt es bei der Hessischen Landesbahn, die die Hellertalbahn betreibt: "Wegen Personalengpässen kann die DB Netz AG leider vom 10.04. bis zum 13.04.2020 ganztägig nicht alle Stellwerke der Hellertalbahn mit Fahrdienstleitern besetzen."

Abfahrtzeiten verschieben sich leicht nach vorne

Die Busse fahren in Dillenburg zwischen 8.05 und 20.05 Uhr im Zwei-Stunden-Takt und benötigen bis nach Neunkirchen 52 Minuten. Von dort geht es mit dem Zug weiter nach Betzdorf, wo Fahrgäste auf die Verbindung Siegen - Köln umsteigen können. Der reguläre Bahnfahrplan sieht einen Start in Dillenburg jeweils 16 Minuten nach der vollen Stunde vor, sodass Zugfahrer früher an den Bushaltestellen sein müssen.

In Neunkirchen fahren die Busse von 7.03 bis 19.03 Uhr ebenfalls alle zwei Stunden. Sie starten beispielsweise in Burbach drei Minuten früher als sonst die Hellertalbahn.

Bushaltestellen Schienenersatzverkehr: Dillenburg Bussteig 7, Sechshelden Post, Haiger Bahnhof, Haiger-Obertor Paradeplatz, Allendorf Siegener Straße/Autohaus Schüler, Niederdresselndorf Westerwaldstraße Höhe Bahnhof, Holzhausen Ort, Würgendorf Ort, Burbach Post, Wahlbach Ort, Neunkirchen Bahnhofstraße.