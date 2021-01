Hellseher-Gewinnspiel: Die Gewinner stehen fest

Die Gewinner unseres Hellseher-Spiels stehen fest: Der erste Preis geht an Manfred Thielmann aus BreitscheidEbenfalls gewonnen haben Maximilian Schmidt aus Dillenburg, Rüdiger Reese aus Dillenburg, Stephan Winkel aus Herborn und Andreas Deglmann-Arnold aus HerbornUrsprünglich hatten wir angekündigt, unter allen Gewinnern jeweils zwei Karten für eine Veranstaltung in der Region zu verlosen. Das ist allerdings, aufgrund der aktuellen Corona-Krise, leider nicht mehr möglich. Stattdessen dürfen sich die "Hellseher" nun über Sachpreise freuen. Diese können ab Montag, 4. Januar, in unserer Redaktion in der Dillenburger Marktstraße 15 abgeholt werden - nach telefonischer Terminvereinbarung unter 0 27 71-87 44 00 (montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr).