Herborn: Ihre Ideen sind gefragt!

HERBORN - Herborn. Das Leben ist kein Wunschkonzert? Manchmal doch - wir machen eine Ausnahme. Denn genau das wünschen wir uns: Wünsche - und zwar zur Zukunft Herborns.

In dem idyllischen 20.400-Einwohner-Städtchen steht das Thema Stadtentwicklung derzeit (und sicherlich auch in den nächsten Jahren) hoch im Kurs. Wir möchten Ihnen, liebe Leser, eine Plattform geben: für Ideen, Vorschläge, Anregungen - und vielleicht auch für den ein oder anderen Wunschtraum. Diskutieren Sie mit, und bringen Sie sich ein!

Wie soll der Verkehr der Zukunft aussehen? Was soll in der Innenstadt passieren? Worauf kommt es an, damit Herborn weiterhin attraktiv bleibt? Nicht nur für die Menschen, die hier leben, sondern auch für die vielen Touristen, die jedes Jahr zu Besuch kommen. Was geht gar nicht? Was wäre wünschenswert? Welche Faktoren sollten im Zuge der Stadtentwicklung berücksichtigt werden?

Den jüngsten Anstoß, über das Thema Stadtentwicklung zu diskutieren, gab kürzlich die parteiunabhängige Initiative "Bürger für Herborn", die Hans-Dieter Wieden und Ronald Lommel ins Leben gerufen haben. Sie nimmt besonders das Jahr 2051 in den Blick. Dann feiert die Stadt den 800. Jahrestag ihrer Ersterwähnung. Die zentrale Frage lautet: Wie soll Herborn in 30 Jahren aussehen? Die Initiative wirbt für ein langfristig angelegtes Konzept statt voneinander isolierte Einzelprojekte.

Es gab auch in der Vergangenheit durchaus die ein oder andere Bewegung beim Thema Stadtentwicklung: etwa mit dem Förderprogramm "Aktive Kernbereiche", dem Herborn 2014, also zwei Jahre vor dem Hessentag, beitrat. Das Ziel: Das Bild der Innenstadt sollte aufgewertet werden. Außerdem stellte ein Planungsbüro vor drei Jahren ein Verkehrskonzept vor. Im August 2020 beauftragten die Stadtverordneten die Verwaltung, einen konkreten Zeitplan zu erarbeiten.

Was auf dem Weg der Stadtentwicklung nötig ist? Die Bereitschaft zur Diskussion - und die gibt es durchaus. Verschiedene Vertreter der Lokalpolitik und der Verwaltung sowie Bürgermeisterin Katja Gronau (parteilos) befinden sich im Austausch mit den "Bürgern für Herborn", denen sich bereits einige Mitstreiter angeschlossen haben. Gefragt sind aber unterm Strich alle, die gemeinsam die Stadtgesellschaft bilden. Wie sehr den "Herwesche" ihre Stadt am Herzen liegt, zeigten in den vergangenen Jahren auch immer wieder emotionale Debatten, in die sich zahlreiche Bürger einschalteten. Etwa zu Parkhaus-Plänen am Hintersand oder einem Bauvorhaben am Weinberg.

Klar ist: Je mehr Menschen Impulse zur Zukunft Herborns geben, desto besser. Schließlich sehen vier Augen mehr als zwei - Tausende aber zweifelsfrei am allermeisten.

Nun sind Sie gefragt, liebe Leser: Senden Sie uns Ihre Anregungen, Ideen und Vorschläge unter dem Stichwort "Stadtentwicklung Herborn"einfach per E-Mail an lokalredaktion-dill@vrm.de.