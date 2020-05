"Herz Jesu" und "Sankt Petrus" tun sich zusammen

Die Pfarreien "Herz Jesu" Dillenburg und "St. Petrus" Herborn sollen am 1. Januar 2022 zusammengelegt werden. Für die Fusion wurde dieses Logo kreiert. Foto: Katholische Kirche

(red). Für die katholischen Gemeinden "Herz Jesu" Dillenburg und "Sankt Petrus" Herborn beginnen am Samstag, 9. Mai, die gemeinsame Pfarreiwerdung. Das bedeutet, dass es ab dem 1. Januar 2022 auf dem Gebiet des ehemaligen Dillkreises nur noch eine katholische Pfarrei geben wird. Wegen der aktuellen Situation findet der Auftakt nur symbolisch statt. Auf der Facebook-Seite "Katholisch an der Dill" können Interessierte ihn live verfolgen. Später findet sich das Video auf dem gleichnamigen "YouTube"-Kanal. Eine Sonderausgabe des ersten gemeinsamen Gemeindebriefes liegt in den Kirchen aus und kann mitgenommen werden. Weitere Informationen gibt es auf den Homepages herzjesu-dillenburg.de und st-petrus-herborn.bistumlimburg.de