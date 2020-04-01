Mittwoch,
01.04.2020 - 14:30
2 min
"Herzlichen Glückwunsch zum 94. Geburtstag, Frau Schmidt!"
Seniorin erhält im "Haus Elisabeth" Geburtstagsgrüße aus ganz Hessen. Ihre in Karben lebende Tochter Sylvia Beck hat die Aktion wegen des Besuchsverbots bei FFH angestoßen.
Mit einer Flut von Glückwunschkarten zu ihrem 94. Geburtstag wurde am Dienstag Hannelore Schmidt im "Haus Elisabeth" überrascht. Für die rund 50 Briefe und Postkarten, die die Seniorin zusammen mit Raphaela Hampl (r.) sichtete, hatte ihre Tochter Sylvia Beck gesorgt. Foto: Britta Lotz
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